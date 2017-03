« Notre galaxie révélée par Gaia » mardi 21 mars

Le sixième Mardi de l'espace 2016-2017 du Cnes et de l'association Bar des Sciences se tiendra mardi 21 mars au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : «Notre galaxie révélée par Gaia ».

Présentation de la soirée.

« D’innombrables gouttes de lait tombées du sein de la déesse Junon tandis qu’elle allaitait Hercule. Voilà comment les anciens interprétaient la large bande blanche qui barre nos ciels nocturnes… Il faudra attendre Galilée et sa lunette astronomique en 1610 pour prendre conscience qu’il s’agit en fait d’une multitude d’étoiles tellement concentrées que notre œil ne peut les séparer. Le satellite Gaia, lui, le peut. Et c’est même son objectif : observer plus d’un milliard d’étoiles de notre Galaxie pour calculer leur position sur le ciel et leur distance. Et construire enfin une carte en trois dimensions de la Voie Lactée et de sa majestueuse révolution sur elle-même : l’équivalent de la photo que prendrait une sonde envoyée hors de la Galaxie pour l’observer de l’extérieur. Après plus de deux ans d’observations, le point sur les premiers résultats de Gaia. »

Intervenants.

Olivier La Marle (Cnes) et François Mignard (CNRS/Observatoire de la Côte d’Azur).

Rendez-vous mardi 21 mars 2017 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin, le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.

Renseignements sur https://cnes.fr/fr/mardis-de-lespace-2016-2017