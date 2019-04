Notre Dame sous l’œil du satellite Pléiades 1B

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Les prises de vue du satellite Pléiades 1B permettent également de constater l’ampleur des dégâts provoqués par l’incendie de la cathédrale parisienne.

Depuis l’incendie qui a frappé Notre Dame le 15 avril, à la stupéfaction du monde entier, plusieurs satellites ont effectué des prises de vue de l’édifice meurtri, à l’occasion de leurs passages au-dessus de Paris.

Nous avons choisi une vue oblique (qui accentue l’impression de relief), réalisée par le satellite français Pléaides 1B, deux jours après le drame.

Il est possible de zoomer à l’intérieur de l’image depuis le site d’Airbus et d’apercevoir les dégâts occasionnés sur la toiture, bien que le cliché ait été pris à une distance de 700 km.

Une animation avant/après est également disponible sur www.intelligence-airbusds.com/en/8904-notre-dame-de-paris-devastation-captured-by-pleiades

Le monde entier couvert en 24 heures.

Conçu par le Cnes et construit par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, Pléaides 1B a été lancé un an après son frère jumeau, Pléaides 1A, en décembre 2012. Tous deux évoluent depuis sur des orbites héliosynchrones hautes de 700 km.

Le duo de satellites est capable de prendre des images de n'importe quel point du globe en moins de 24 heures, avec une résolution de 70 cm (rééchantillonée ensuite à 50 cm).

Leurs images sont distribuées par Airbus DS Intelligence (anciennement Spot Image), filiale d'Airbus Defence and Space.