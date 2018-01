Notre Dame des Landes : quel avenir pour Nantes Atlantique ?

Alors que le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été officiellement abandonné par le gouvernement Macron, des solutions de remplacement vont devoir être mis en oeuvre, notamment pour amortir la forte croissance de Nantes-A

La décision est donc tombée. Le mercredi 17 janvier, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé l'abandon du projet de construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Du coup, face à la dynamique de la croissance du trafic à Nantes Atlantique, la plate forme actuelle va nécessairement devoir être agrandie.

En 2017, l'aéroport de Nantes-Atlantique a en effet enregistré une croissance record de son trafic de 14,9% pour atteindre 5,5 millions de passagers. C'est la plus forte hausse de trafic des dix aéroports français actuellement gérés par Vinci. En 2016, la plateforme nantaise avait déjà un trafic record de 4,8 millions de passagers, en hausse de 8,7% par rapport à 2015.

Le Premier Ministre a annoncé que l'aéroport de Nantes Atlantique pouvait être agrandi. Selon le rapport remis par les trois médiateurs, Anne Boquet, Michel Badré et Gérard Feldzer, le trafic pourrait augmenter à 7 millions de passagers en 2030 et 9 millions en 2040.

Selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, les travaux pourraient débuter dès 2022. Nantes Atlantique devrait connaître un rallongement de sa piste, la création de nouveaux points de stationnement et un agrandissement de son aérogare. Parallèlement, le gouvernement prévoit de développer l'aéroport de Rennes de manière à mieux répartir la croissance du trafic du "Grand ouest" et de renforcer les lignes TGV au départ de Paris vers Nantes et Rennes.