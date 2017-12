Norwegian renforce son réseau transatlantique

La low cost a acheté des créneaux horaires supplémentaires et va ouvrir dès le mois de mai des lignes vers New York et Los Angeles au départ de Madrid, Milan et Amsterdam.

Alors qu'elle a annoncé l'acquisition de 28 créneaux horaires pour renforcer son réseau transatlantique au départ de Londres Gatwick à l'été 2018 où elle dispose de dix avions basés, Norwegian va aussi développer ses lignes au départ de Madrid, Amsterdam et Milan vers New York et Los Angeles.

New York sera desservie quatre fois par semaine au départ d'Amsterdam-Schiphol à partir du 7 mai 2018, et les vols au départ de Madrid-Barajas débuteront en juillet 2018, à raison de trois vols par semaine.

A compter du 18 juin 2018, Los Angeles sera desservie de Milan Malpensa à raison de quatre vols hebdomadaires, et à partir du 16 juillet 2018 de Madrid-Barajas, aussi avec quatre vols par semaine.