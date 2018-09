Norwegian la moins polluante sur le transatlantique

L'international Council on Clean Transportation (ICCT) a distingué la low cost norvégienne pour la seconde fois.

Norwegian est la plus "verte" des compagnies qui traversent l'Atlantique. C'est en tout cas l'avis de l'International Council On Clean Transportation qui a dévoilé aujourd'hui son rapport comparant l'efficacité énergétique et l'intensité carbone des 20 principales compagnies aériennes desservant des liaisons transatlantiques. Les conclusions du rapport indiquent que Norwegian atteint en moyenne 44 passagers-kilomètres transportés par litre de carburant, soit 33% de plus que la moyenne observée. A l'inverse, la compagnie la moins efficiente est British Airways (22% de moins que la moyenne observée). L'efficacité énergétique de Norwegian avait déjà été saluée en 2015 dans un précédent rapport de l'ICCT.

D'après le rapport, Norwegian arrive en tête des compagnies les moins polluantes sur les routes allant de New York vers Londres et Paris et Los Angeles vers Londres. Sur la route Paris-New York, les concurrents de Norwegian sont Air France, Delta, American et United.

Norwegian a réduit ses émissions par passager de 30% depuis 2008, grâce à l'investissement dans de nouveaux appareils. La compagnie low cost norvégienne opère une des flottes les plus jeunes au monde (150 appareils avec une moyenne d'âge de 3,6 ans), avec des Boeing 787 Dreamliner, des Boeing 737-800 et des Boeing 737 MAX.