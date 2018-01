Norwegian contrainte de monter en gamme

La décision de Joon et d'Eurowings, filiales low cost d'Air France et de Lufthansa, de proposer une classe affaires sur leurs vols long-courriers contraint Norwegian à améliorer sa classe Premium.

Intéressant de constater comment des compagnies aériennes, dites traditionnelles, comme Air France et Lufthansa, peuvent mettre sur la défensive, via leurs filiales low cost, des transporteurs comme Norwegian. La décision d'Air France de doter sa nouvelle filiale Joon d'une classe affaires sur les vols long-courriers a beaucoup fait jaser. Jusqu'à ce que Eurowings annonce récemment la mise en place d'une classe Affaires sur ses vols long-courriers à destination des Etats-Unis pour commencer. Ces mouvements ont été étroitement suivis chez Norwegian qui a pris la décision d'améliorer sa classe économique Premium en espaçant un peu plus les sièges jusqu'à proposer "plus d'un mètre d'espace pour les jambes" et en installant des écrans vidéos Panasonic plus grands "avec des heures de divertissement en vol gratuites".

Norwegian fait l'apprentissage du long-courrier et les retours clients montrent bien qu'un vol de plus de six heures ne se gère pas de la même façon qu'un vol de trois heures en terme de confort passagers. Norwegian est aussi en train d'apprendre que l'économie d'un vol long-courrier n'est pas non plus celle d'un vol moyen-courrier. D'où la décision, en parallèle à la montée en gamme en terme de confort, d'augmenter fortement le nombre de sièges en classe Premium qui passeront de 35 à 56 sur les Boeing 787-9 de la compagnie aérienne. Un des moyens, avec l'augmentation de tarifs, d'améliorer la recette unitaire moyenne d'un vol long-courrier.

Le nombre de sièges en classe économique passera de 309 à 282. Les 20 derniers Boeing 787-9 que Norwegian doit réceptionner à partir de février prochain seront donc équipés de cette classe Premium améliorée. Norwegian a annoncé l'ouverture de 12 nouvelles routes transatlantiques entre le 6 février et le 18 juillet 2018 dont trois au départ de Paris sur New York/Newark, Boston et Oakland. Les deux premières sont des destinations très "millenium".