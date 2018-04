Norwegian confirme être très courtisée

Suite à une information, en date du 12 avril, selon laquelle IAG (maison mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling) envisagerait une offre sur la compagnie à bas coûts, Norwegian a confirmé cet intérêt à l'agence de presse Reuters.

"Ce que je peux dire c'est que ce sont des acteurs très sérieux et que le conseil d'administration s'en charge. Quand je dis des acteurs sérieux, on pense évidemment à des compagnies aériennes", a déclaré le fondateur et directeur général Bjørn Kjos. "Mais il pourrait y en avoir d'autres, car nous avons eu de multiples marques d'intérêts. Il y a des acteurs très sérieux.

Kjos et le président du CA de Norwegian, Bjørn Kise, sont les deux principaux actionnaires de Norwegian via la holding HBK Invest. Kjos a déclaré à Reuters, "qu'il était peu probable qu'il bloque une vente de l'entreprise si le conseil d'administration venait à "recommander fortement une offre".