Norwegian arrive au Canada en octobre

La compagnie low cost norvégienne va lancer des lignes au départ du marché canadien vers l'Irlande, les Antilles et la Guyane Française.

A compter du 29 octobre, la compagnie Norwegian lancera une desserte saisonnière entre Montréal-Trudeau et la Guadeloupe à raison de trois fréquences par semaine. Elle sera complétée par le lancement d'une desserte vers la Martinique le 1er novembre, toujours de Montréal et toujours à raison de trois vols par semaine.

En mars 2019, Norwegian lancera par ailleurs des vols au départ d'Hamilton (Ontario) vers Dublin, en exploitation quotidienne. La low cost prévoit aussi d'ouvrir des lignes, en continuation de la Guadeloupe et de la Martinique, vers Cayenne (Guyane Française) à raison de quatre fréquences par semaine au départ de chaque aéroport. Les lignes vers les Antilles françaises seront opérées en Boeing 737-800, tandis que les vols Hamilton-Dublin seront opérés en Boeing 737 MAX.

Parallèlement, Norwegian relancera aussi en octobre sa desserte saisonnière de Fort Lauderdale (Floride) vers la Guadeloupe et la Martinique (quatre vols par semaine) et New York (six vols par semaine).