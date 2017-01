Norwegian a transporté près de 30 millions de passagers en 2016

La compagnie low cost a fait voyager 3,6 millions de passagers supplémentaires par rapport à 2015.

Norwegian a enregistré un trafic record de passagers en 2016, avec près de 30 millions de passagers transportés. 3,6 millions de passagers supplémentaires ont voyagé sur les lignes de la low cost norvégienne, avec un taux de remplissage de 88%, soit deux points de plus qu'en 2015 ! Au total, la compagnie a reçu 21 nouveaux appareils et lancé 34 nouvelles routes, notamment vers les Etats-Unis, l'Espagne et la Grande-Bretagne.

"Nos vols au départ de Paris vers les Etats-Unis ont remporté un grand succès et très souvent affiché des taux de remplissage de 100% depuis leur lancement en juillet dernier. Nous constatons que nos réseaux court et long-courriers sont complémentaires, puisque 30% des voyageurs volant avec Norwegian sur des parcours intercontinentaux utilisent également nos routes court-courriers pour le même voyage", précise Bjorn Kjos.

Norwegian est la troisième low cost en Europe et la sixième au monde. Elle opère 448 lignes vers 138 destinations.