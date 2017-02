Norwegian a multiplié plus de quatre fois son résultat net en 2016

La compagnie low cost norvégienne a réalisé un bénéfice net l'année dernière de 1 135 milliard de couronnes norvégiennes (128,1 Md€) contre seulement 246,5 milliards de couronnes norvégiennes (27,8 M€) en 2015.

Norwegian tient la très grande forme. Le transporteur low cost a dégagé en 2016 un bénéfice net de plus de 1,1 milliards de couronnes (128,1 Md€) contre seulement 246,5 milliards de couronnes (27,8 M€). Le chiffre d'affaires global de de la compagnie dépasse les 26 milliards de couronnes (2,9 Md€), en progression de 16%.

En 2016, Norwegian a transporté 29,3 millions de passagers, soit une progression de 14% par rapport à l'année précédente. Le taux de remplissage moyens des vols est de 88%, en progression de 1,5 point. La compagnie Norwegian exploite 448 lignes vers 138 destinations en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. En France, la compagnie, troisième plus grande low cost en Europe et sixième dans le monde, est présente dans dix aéroports (Roissy CDG, Orly, Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Nice, Guadeloupe et Martinique) d'où il vole vers 31 destinations. En 2016, la compagnie a reçu 21 nouveaux appareils, augmentant ses capacités de 18%. Par ailleurs, pour l'année 2017, la compagnie doit recevoir 17 Boeing 737-800, neuf Boeing 737-9 et six Boeing 737-MAX. Par ailleurs, elle devrait aussi louer trois Airbus A320neo auprès de HK Express.