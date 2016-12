Norwegian a lancé sa desserte Guadeloupe-Fort Lauderdale

Le 17 décembre, la compagnie low cost Norwegian a lancé une quatrième desserte au départ de Pointe-à-Pitre vers les Etats-Unis : Fort Lauderdale en Floride. Depuis le mois de décembre 2015, elle exploite des vols entre la Guadeloupe, Boston, New York et Washington.

Les vols sont opérés a raison de deux vols par semaine, les mercredis et samedis, avec des Boeing 737-800 de 189 places. Les vols décollent de Pointe-à-Pitre à 10h00 (arrivée à 12h35) et de Fort Lauderdale à 14h35 (arrivée à 18h55).

Norwegian opère aussi des vols au départ de Fort-de-France (Martinique) vers New York, Boston et Washington. Et envisage toujours d'ici deux ans d'opérer des vols directs Paris-Antilles, qu'elle opère pour l'instant en correspondance via les Etats-Unis.