Norman Foster choisi pour l'extension de Marseille-Provence

Le célèbre architecte britannique Norman Foster a été sélectionné pour prendre en charge le chantier d'extension de l'aérogare principale de l'aéroport Marseille-Provence. L'agence Foster & Partners travaillera en collaboration avec l'agence marseillaise Tangram Architectes et la société canadienne d'ingéniérie WSP.

Ce chantier fait partie du nouveau plan stratégique "Cap 2025" qui a été lancé il y a quelques mois et qui va mobiliser au total un investissement de 140 millions d'euros. Ce plan prévoit la modernisation et l'agrandissement des deux terminaux mp1 et mp2, avec pour objectif que l'aéroport puisse accueillir 11 millions de passagers, contre près de 8,5 millions en 2016.

L'équipe Foster doit prendre en charge le doublement du terminal principal principal (de 30 000 à 60 000 mètres carrés). Norman Foster a notamment supervisé les travaux à l'aéroport international de Londres Stansted (1991) et Hong Kong (1998), ainsi que plus récemment la conception du viaduc de Millau (2004), la tour Hearst à New York (2006) et le World Trade Center d'Abu Dhabi (2014).