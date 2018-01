Niki... finalement reprise par Niki Lauda, et rebaptisée

Après la remise en cause judiciaire de la reprise par le groupe IAG, l'ex-filiale d'airberlin va être reprise par son fondateur, l'ancien pilote de Formule 1 Niki Lauda. Et elle va être rebaptisée, "Laudamotion".

On pouvait penser que le dossier d'airberlin et des suites de sa faillite était clos mais il n'en est rien. Mardi 23 janvier, les administrateurs judiciaires ont finalement désigné Niki Lauda, comme repreneur de Niki, ex-filiale d'airberlin. Le célèbre pilote de Formule 1 retrouve donc son "bébé", puisqu'il avait lui même fondé Niki en 2003, avant de revendre à airberlin.

Le 29 décembre dernier, après que Lufthansa ait été écarté de la reprise pour des raisons de concurrence, c'est le groupe IAG (la holding de British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus) qui avait d'abord été désignée pour reprendre Niki pour un montant de 20 millions d'euros, avec l'ambition d'en faire la filiale autrichienne de Vueling. Néanmoins, cette reprise a été contestée en justice. En effet, une cour régionale de Berlin a jugé que la reprise de Niki, immatriculée en Autriche, aurait du être faite dans ce pays et non en Allemagne comme cela avait été fait.

Suite à l'annonce du rachat par IAG, Ryanair était revenu aussi dans le jeu mais c'est finalement Niki Lauda qui l'a emporté. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. L'ex-pilote de Formule 1 s'est engagé sur la réembauche de 1000 salariés et la reprise de 15 avions. La nouvelle compagnie, rebaptisée "Laudamotion", devrait se concentrer sur des destinations touristiques.