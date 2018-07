Nigeria Air devrait être lancée en décembre

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le gouvernement nigerian a identifié 81 routes potentielles, avec 40 lignes sur le réseau régional ou intérieur et 41 destinations internationales. La dernière compagnie nationale, Air Nigeria, avait arrêté ses opérations en 2013, suite à des problèmes financiers récurrents. Le ministre a annoncé qu'il était venu à Farnborough pour discuter de la constitution de la flotte de Nigeria Air avec Airbus et Boeing.

Le ministre a déclaré que le gouvernement ne détiendrait qu'une très petite part du capital de la nouvelle compagnie, au maximum 5%, et que le reste serait détenu par le secteur privé.

Dans le cadre du dernier salon aéronautique de Farnborough, le ministre nigérian de l'Aviation, Hadi Sirika, a annoncé que la nouvelle compagnie nationale en phase de formation serait lancée en décembre et s'appellerait Nigeria Air.

