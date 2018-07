Nice installe ses premiers PARAFE à reconnaissance faciale

4 sas sont déjà opérationnels et douze autres vont être installés dans le mois, grâce à un partenariat entre IN Groupe et Gunnebo.

L'aéroport Nice-Côte d'Azur a mis en service le 6 juillet ses premiers sas PARAFE (Passage Rapide Automatisé aux Frontières Extérieures) à reconnaissance faciale. Cette installation et le fait d'un partenariat entre IN Groupe et du spécialiste des logiciels de sécurité Gunnebo. Quatre premiers sas ont été installés et douze autres le seront dans le mois, aussi bien aux arrivées qu'aux départs.

Les aéroports de Lyon et Marseille sont déjà équipés de sas PARAFE, mais qui sont pour leur part paramétrés pour reconnaître les empreintes digitales des passagers. "L'intérêt des sas PARAFE que nous développons en partenariat avec Gunnebo est qu'il est possible de les paramétrer soit pour une reconnaissance biométrique par empreinte digitale, soit pour une reconnaissance faciale, en fonction des demandes des aéroports", explique Didier Trutt, PDG d'IN Groupe. "Les aéroports de Lyon et Marseille devraient très prochainement proposés des sas à reconnaissance faciale", prévoit-il.