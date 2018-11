NH90 : Fin des essais de qualification du Sea Lion

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le NH90 Sea Lion doit être livré à la Bundeswehr à partir de la fin 2019. L’Allemagne a commandé 18 appareils de ce type. Il s’agit d’une version adaptée au besoin allemand du NH90 dans sa version navale. Il remplacera les Lynx et Sea King actuellement en service.

Le second prototype du NH90 Sea Lion est en cours de reconfiguration afin d’être passé au même standard que les appareils de série. En parallèle, le premier appareil de série a été mis sous tension en octobre 2018 sur le site de Donauwörth où les Sea Lion sont assemblés.

Selon Airbus Helicopters la campagne d’essais de qualification au sol et en vol du NH90 Sea Lion s’est achevée début novembre 2018. Il faudra cependant attendre début 2019 pour que la période de qualification soit formellement close. La qualification de l’appareil par les autorités allemandes est attendue pour le second trimestre 2019.

