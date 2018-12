Neuf axes de coopération spatiale avec la Chine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Dans la dynamique du succès du premier satellite commun CFOSat , dédié à l’étude des océans et lancé à l’aide d’une Longue Marche 2C le 29 octobre dernier , il a détaillé un plan d’action en neuf points :

Jean-Yves Le Gall , le président du Cnes , participait le 10 décembre à Pékin aux préparatifs de la prochaine réunion de la Comix (Commission mixte scientifique et technologique franco-chinoise).

