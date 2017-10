Naval : le système de guerre des mines COBRA déclaré opérationnel

L'US Navy a prononcé la capacité opérationnelle initiale du système COBRA. Un détecteur de mines marines embarqué sur un drone MQ-8B Fire Scout.

Le système AN/DVS-1 COBRA (Coastal Battlefield Reconnaissance and Analysis) a été conçu pour la détection et la localisation des mines ou d'autres obstacles en milieu littoral. Le COBRA MkI repose sur un capteur multi spectral opérant sur six bandes allant du proche UV au proche infrarouge.Le système est embarqué sur un drone à voilure tournante MQ-8B Fire Scout.

Le concept du COBRA a été imaginé durant les années 1990. L'US Navy a lancé le programme en 2004 et en 2009 une première version du système a été jugée suffisamment mature pour le lancement d'une phase de développement et de production.

L'idée est de pouvoir mener depuis les airs la reconnaissance d'une zone proche de la côte, en vue notamment d'un débarquement, sans risquer d'engager directement du personnel dans un environnement potentiellement miné. Le COBRA est l'un des composants du module guerre des mines des corvettes littorales LCS (Littoral Combat Ship) de l'US Navy.

Le système COBRA devrait prochainement être déployé à bord d'une LCS pour une période d'essais opérationnels.