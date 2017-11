Nantes-Atlantique atteint la barre des 5 millions de passagers

Le 21 novembre 2017, l'aéroport Nantes-Atlantique a passé la barre symbolique des 5 millions de passagers accueillis depuis le 1er janvier 2017. A fin octobre 2017, le trafic cumulé sur les dix premiers mois de l'année est en hausse de 14%, par rapport à la même période en 2016. Ce trafic record place Nantes-Atlantique à la septième position du classement des aéroports régionaux français.

Le réseau international (55% du trafic total) tire l'ensemble avec une augmentation de 20% de ces liaisons, face au trafic national qui augmente seulement 8% sur la période. Ce fort développement du trafic international est évidemment à mettre au crédit des transporteurs low cost mais pas seulement. Les compagnies traditionnelles continuent à ouvrir des lignes régionales pour alimenter leurs hubs respectifs. C'est ainsi le cas de British Airways qui a ouvert en 2017 vers Londres Heathrow et Lufthansa qui a lancé une nouvelle liaison vers Munich au départ de Nantes. Chalair Aviation, avec les ouvertures vers Bordeaux, Pau et Caen, est la troisième compagnie qui, avec British Airways et Lufthansa, a démarré une activité à Nantes Atlantique cette année.

A côté de ces nouvelles arrivantes, on retrouve des compagnies déjà implantées qui ont étoffé leur réseau. Hop! Air France a ainsi ouvert une ligne vers Hambourg (Allemagne), Ryanair a lancé une ligne Nantes-Edimbourg, avec une première destination en Ecosse. Transavia a de son côté ouvert une ligne vers Agadir, en attendant les lancements prévus en 2018 vers Catane, Casablanca, Rome et Djerba. De son côté, Easyjet a complété son réseau de 13 destinations au départ de Nantes vers Londres-Luton et Lille. Enfin, Volotea a ouvert des liaisons vers Madrid, Vienne et Toulouse, avec une offre en croissance globale de 40%.