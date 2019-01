Nantes-Atlantique a battu un nouveau record de trafic en 2018

L'aéroport de Nantes-Atlantique (propriété de Vinci Airports) poursuit sa croissance dynamique de trafic avec un nouveau record battu en 2018, puisque la plateforme a passé la barre des 6 millions de passagers (près de 6,2 millions, soit une croissance de 12,94%). La plateforme avait déjà battu un record en 2017 en dépassant la barre des 5 millions de passagers.

L'année a été marquée par une croissance de 40% du trafic à l'international (hors Europe) qui représente 8% du trafic global de la plateforme, +13% pour le trafic Europe (49% du trafic global) et +9% pour le trafic national (43% du trafic global). Plus spécifiquement, le trafic régulier low cost a augmenté de 20% (57% du trafic total), +9% pour le trafic régulier traditionnel (37% du trafic), alors que le trafic charter continue de baisser (-12%) au profit du trafic régulier et ne représente plus que 6% du trafic. Au total, quatorze ouvertures de lignes ont eu lieu en 2018 et pour 2019, pas moins de vingt nouvelles lignes sont annoncées à partir du 31 mars par Easyjet (Grenade, Rome, Bilbao, Marrakech, Copenhague, Tenerife, Dubrovnik, Bastia), Ryanair (Bordeaux, Malte, Naples, Manchester, Valence), Transavia (Tunis, Mykonos, Palerme, Santorin, Budapest, Copenhague) et Volotea (Tanger).