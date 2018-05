1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 14 mai, My Defence a dévoilé son nouveau système, le Wingman 103, permettant de détecter des drones. Conçu afin de répondre aux besoins des opérationnels des forces armées...

L'entreprise My Defence a développé un système portable permettant de détecter des drones.

