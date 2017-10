MRO : Sepang Aircraft devient filiale Airbus

La société de MRO malaisienne Sepang Aircraft Engineering est devenue filiale à part entière d'Airbus.

Airbus a pris le contrôle de Sepang Aircraft Engineering, un centre MRO implanté à Kuala Lumpur en Malaisie et dans lequel Airbus avait pris une participation en 2011. Désormais filiale à part entière du constructeur européen, Sepang Aircraft Engineering intègre le réseau soutien clients d'Airbus et devient un des éléments du dispositif mis en place pour couvrir le marché MRO en Asie-Pacifique. Sepang Aircraft Engineering est une brique supplémentaires à l'alliance MRO lancée par Airbus et qui intègre notamment Sabena Technics, AAR Corp., Aeroman, Gameco, Etihad Airways Engineering.

Sepan Aircraft Engineering dispose désormais de deux hangars offrant une capacité totale de traitement simultané de huit moyen-courriers Airbus. Inauguré en septembre dernier, le deuxième hangar porte la totalité de la surface utile à 50 000 m2. La filiale d'Airbus compte déjà pour clients : AirAsia, Cebu Pacific, Indigo, JetStar Asia, Scoot, Malindo Air, MASWings et VietJet Air. Le site loge également un centre de stockage de pièces et composants avion moyen-courrier et gros-porteur Airbus pour les compagnies aériennes qui ont choisi le contrat de maintenance à l'heure de vol proposé par Airbus.

Outre ses capacités MRO, Sepang Aircraft Engineering a aussi une capacité MCO puisque le centre assure le soutien en pièces détachées et le soutien technique des avions de transport tactique de l'Airbus A400M de la Force aérienne malaisienne.