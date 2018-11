MRO : SCS et Liebherr signent un accord de coopération

L'accord couvre la maintenance et support équipements des échangeurs thermiques A320.

La co-entreprise commune de AFI-KLM E&M et Sabena Technics, Singapore Component Solutions (SCS), spécialisée dans le support équipements des flottes ATR et A320, a profité du dernier salon MRO Asia-Pacific pour officialiser la signature d'un accord de coopération avec l'équipementier aéronautique Liebherr. Selon les termes de celui-ci, l'équipementier accompagnera et soutiendra SCS dans le développement des capacités industrielles dédiées aux échangeurs thermiques A320 fabriqués par Liebherr. SCS intégrera donc le réseau mondial des ateliers de réparation agréés par Liebherr.

A travers cet accord, SCS sera habilitée à réaliser des opérations de maintenance sur les échangeurs thermiques conçus par Liebherr, plus précisément jusqu'au niveau 3 d'intervention (tests, réparations majeures, échanges et réparations hors rénovation et reconstruction). En contrepartie, le groupe Air France-KLM sollicitera les services de Liebherr pour les opérations nécessitant un "recoring" (révision, rénovation, reconstruction) des échangeurs défectueux.