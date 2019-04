MRO : Philippines Airlines choisit AFI KLM E&M pour le support de ses CFM56-5B

La compagnie Philippines Airlines étend sa collaboration avec AFI KLM E&M dans le domaine des moteurs. Il s'agit du support de 20 moteurs CFM56-5B qui équipe la flotte d'Airbus A320 de Philippines Airlines. Ils seront pris en charge dans l'atelier moteurs de Paris-Orly.

Le partenariat qui unit AFI KLM E&M et Philippines Airlines a débuté en 2010 par la signature d'un premier contrat portant sur les moteurs GE90. En 1994, Air France a été la première compagnie aérienne à opérer des Airbus A320 équipés du moteur CFM56-5B. Ce besoin de l'opérateur a permit au MRO d'acquérir de l'expérience sur toutes les générations de CFM56-5B. La première "shop visit" de l'un de ces moteurs a eu lieu en 1999. Aujourd'hui, AFI KLM E&M pilote en moyenne quarante à cinquante visites par an dans ses ateliers. Philippines Airlines rejoint de nombreux autres clients comme Air Corsica et Air Arabia pour ce type de maintenance.