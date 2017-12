MRO : Lufthansa Technik et MTU Aero Engines misent sur la Pologne.

Lufthansa Technik et MTU Aero Engines ont finalement choisi la Pologne pour implanter leur joint-venture dédiée au support et à la maintenance des moteurs de la famille Pratt & Whitney PW1000G.

Annoncé en septembre 2016, le projet de joint-venture entre Lufthansa Technik et MTU Aero Engines est entré dans sa phase concrète avec la décision des deux partenaires de l'implanter en Pologne. Dénommée "Engine Maintenance Europe" ou EME Aero représente pour Lufthansa Technik et MTU Aero Engines un investissement global de 150 M€ d'ici 2020. MTU Aero Engines et Lufthansa Technik n'ont pas précisé la localisation du futur site dédié au support et à la maintenance des moteurs de la famille Pratt & Whitney PW1000G qui sont proposés sur la famille A320neo et qui sont la motorisation exclusive des Bombardier CSeries et des Embraer E-Jet E2. La compagnie aérienne Lufthansa a choisi le Pratt & Whitney PW1100G pour équiper ses Airbus A320neo.

En vitesse de croisière, le futur site de MRO sera en capacité de réaliser plus de 400 visites moteurs par an avec un effectif de 800 personnes. Lufthansa Technik et MTU Aero Engines sont déjà implantées mais séparément en Pologne. La première vient de lancer la construction d'un site à Sroda Slaska pour la joint-venture créée avec General Electric pour la MRO des moteurs GEnx-2B et plus tard des GE9X qui propulseront les Boeing 777X. La seconde a implanté en 2009 une filiale en Pologne et dont les activités notamment dédiées à l'assemblage de la turbine basse pression de la famille Pratt & Whitney PW1000G ont démarré en 2013 à Rzeszow.