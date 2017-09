MRO : la nouvelle donne

Air & Cosmos consacre cette semaine un dossier complet sur le secteur de la MRO avec un focus sur ce double big bang que constituent l'alliance MRO lancée par Airbus et le dévoilement de la plate-forme digitale collaborative Skywise.

Le marché mondial de la MRO connaît une croissance comparable à celle de la flotte mondiale. Un marché de 93 M€ d'ici une décennie. A priori largement suffisant pour que tout le monde y trouve son compte. Pourtant, avionneurs, motoristes, équipementiers et acteurs de la MRO multiplient les partenariats. Et pour cause. Le secteur est soumis à un double facteur : les investissements croissants que demande la MRO et la pression constante des compagnies aériennes pour réduire les coûts. Avec en arrière-plan, la volonté des avionneurs de "réclamer leur juste part d'un marché MRO qu'ils ont contribué à créer".

Pour y arriver, Airbus vient de lancer son alliance MRO qui a des relais sur tout le globe. Ils sont six et ce premier cercle pourrait bien s'élargir "mais cela ne sera pas illimité". L'heure est aux alliances globales dans le secteur de la MRO et aussi à la maintenance prédictive. Des outils alliant algorithmes de plus en plus sophisitiqués avec des interfaces de plus en plus nombreuses. L'objectif est de réduire les coûts des compagnies aériennes. Avec sa future plate-forme digitale collaborative Skywise, Airbus veut franchir une étape supérieure, voire même entrer dans une autre dimension qui dépasse largement la simple maintenance prédictive. Skywise va permettre de "sortir d'un environnement statistique et de coller à l'utilisation réelle de la flotte". Avec en ligne de mire : "des opportunités d'évolution au niveau de la maintenance réglementaire".

Avec les éclairages, les analyses de Laurent Martinez, responsable de la nouvelle entité Services by Airbus; Philippe Rochet, directeur général adjoint de Sabena Technics; Jérôme Bouchard, associé aéronautique chez Olivier Wyman; Rodolphe Parisot, directeur digital et innovation d'AFI KLM E&M; Pascal Fabre, directeur général chez AlixPartners; Laurent Caballé, directeur Produit et Services d'ATR; Didier Bréchemier, spécialiste du transport aérien chez Roland Berger Consultants; Amar Chouaki, directeur du développement des produits moteurs chez AFI KLM E&M; et Jaime Baringo-Ezquerra, responsable du développement marché digital chez Airbus.

Bien entendu, ce dossier MRO n'oublie pas les territoires et les PME que le magazine couvre chaque semaine. D'où ce coup d'éclairage sur ces spécialistes qui développent des procédés pertinents dédiées à la réparation de pièces et structures d'aéronefs en matériaux composites. Avec les témoignages de Guillaume ferrer, spécialiste du département Customer Service d'Airbus; Frank Martel, directeur général d'Aeroform France; Fabien Nicot, directeur technique et des opérations de Sunaero. Et pour terminer un coup d'éclairage sur la réunion des régions Auvergne et Rhône-Alpes qui a permis une montée en puissance de leurs activités industrielles de MRO.