MRO : GKN Aerospace passe aux gros-porteurs

GKN Aerospace a clairement des ambitions de croissance dans la MRO et notamment dans celle des gros-porteurs. La visite d'entretien réalisée par Fokker Techniek, l'atelier MRO de GKN Aerospace , sur un Airbus A330 d'Air Europa, est l'occasion de célébrer ces débuts sur ce segment de marché. L'année dernière, GKN Aerospace avait déjà réalisé une modification cabine passagers sur un Airbus A330. Air Europa est déjà client de l'atelier MRO qui a en effet réalisé plusieurs visites de maintenance lourde sur les avions moyen-courriers 737 de la compagnie aérienne espagnole.

