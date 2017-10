MRO : Georgian Airways signe avec Spairliners

La compagnie nationale géorgienne Georgian Airways vient de signer un contrat pluriannuel avec Spairliners pour la maintenance de deux appareils Embraer 190. Spairliners est une co-entreprise créée en 2008 entre AFI-KLM E&M et Lufthansa Technik, basée en Allemagne, qui fournit un support pour les Airbus A380 et Embraer (E-170 et E-190, E170/175 et 190/195).

Georgian Airways est déjà partenaire de longue date de Lufthansa Technik, ce qui a dû faciliter la conclusion de ce nouveau contrat. Il s'agit du deuxième client gagné par Spairliners gagné en Europe de l'Est depuis le début de l'année, après le contrat signé en mars avec Ukraine International Airlines qui a conclu un accord à long terme de réparation, location et échange d'équipements avec Spairliners pour ses cinq appareils E190.

Georgian Airways dispose d'une flotte de six avions : 3 Boeing 737-700 (132 sièges : 12 affaires et 120 classe économique), 2 Embraer 190 (97 sièges : 9 affaires et 88 classe économique) et un Bombardier CRJ 200ER (50 sièges : 6 affaires et 44 classe économique).