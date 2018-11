MRO : Cebu Pacific Air étend son contrat avec AFI KLM E&M

La compagnie philippine Cebu Pacific Air vient d'annoncer l'extension de son contrat de support équipements avec AFI KLM E&M à ses sept A321ceo et 32 A321neo. Cette extention vient compléter un accord conclu l'année dernière entre AFI KLM E&M et Cebu Pacific pour le support équipements de sa flotte Airbus A320.

Ce faisant, AFI KLM E&M renforce sa présence dans la région Asie, où elle déjà très active grâce à Singapore Component Solutions (SCS), la co-entreprise lancée en 2016 en partenariat avec Sabena Technics. Basé à l'aéroport international de Seletar (Singapour), SCS dispose d'un espace de 6500 m2 et propose une gamme complète d'équipements avioniques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que les éléments de structure et les équipements cabine et sécurité.