MRO : Benjamin Moreau nommé directeur du Produit Equipements d'AFI KLM E&M

Le 1er octobre dernier, Benjamin Moreau a été nommé aux fonctions de Directeur du produit Equipements d'AFI KLM E&M. Diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace (ENAE), Benjamin Moreau a rejoint AFI KLM E&M en 2002, pour être responsable de projet au département Avionique. Deux ans plus tard, il devient Responsable des ateliers de réparation Avionique. En 2007, il est nommé chef de projet au sein de l'organisation commerciale commune d'AFI KLM E&M à Amsterdam. De 2008 à 2010, il y exerce les fonctions de directeur des ventes Grands Comptes. De 2010 à 2014, il prend la tête des Services Client de la direction Equipements d'AFI KLM E&M. Avant sa nomination dans ses nouvelles fonctions, Benjamin Moreau était, depuis 2014, directeur général de CRMA, filiale du groupe AIR FRANCE KLM, spécialisée dans la réparation de pièces et modules moteurs.