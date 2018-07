MRO : Azul renouvelle avec ATR

La compagnie aérienne brésilienne Azul a renouvelé son contrat de maintenance globale avec ATR pour une nouvelle période de dix ans. Portant sur plus de 30 ATR 72-600, il s'agit du plus gros contrat de maintenance d'ATR.

La compagnie aérienne brésilienne Azul a donc décidé de rester avec ATR pour la maintenance de son parc d'ATR 72-600 qui dépasse désormais les 30 appareils. D'une durée de dix ans, ce contrat de maintenance globale est le plus important jamais enregistré par ATR qui détient désormais plus de 50% de parts de marché "en termes de programmes à l'heure de vol pour les ATR", souligne Tom Anderson, directeur des programmes et du service client d'ATR. Le contrat signé avec Azul couvre les LRU (équipements remplaçables en ligne), la disponibilité et la maintenance des hélices ainsi qu'un service de stockage sur site.

Il est vrai que ATR est en capacité de fournir une assistance permanente avec un entrepôt à Sao Paulo, un partenaire MRO labélisé ATR, la société TAP M&E, et APS Brazil qui asssure la maintenance des hélices. Si Azul est un client important, il n'est pas le seul en Amérique Latine. Le constructeur franco-italien de turbopropulseurs compte près de 170 appareils exploités par 30 opérateurs dans cette partie du monde.