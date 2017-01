MRO : Airbus s'associe à China Airlines

Airbus et China Airlines viennent de sceller un protocole d'accord pour développer les capacités de la compagnie aérienne en matière d'acquisition de savoir-faire et d'ingénierie dans le domaine de la MRO et plus précisément sur les modèles Airbus exploités par China Airlines : A320, A330/340 et A350XWB. China Airlines a d'ores et déjà réceptionné quatre A350-900 et en encore dix autres exemplaires en commande ferme.

Les deux partenaires vont donc travailler ensemble "à évaluer et promouvoir" les capacités de China Airlines en matière de retrofit et de modifications cabine passagers et aérostructures. Le protocole d'accord couvre aussi le centre de formation à la maintenance du transporteur pour lui accorder à un terme "le label Airbus" et développer ses programmes, de la formation ab initio de mécaniciens à des modules complétaires dans le cadre de la formation professionnelle.