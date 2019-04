MRO : Air Tahiti Nui conclut avec AFI KLM E&M pour sa flotte de 787

AFI KLM E&M et Air Tahiti Nui ont officialisé le 30 avril une signature de deux contrats organisant les supports équipements et moteurs de la flotte des 4 Boeing 787-9 de la compagnie française, ainsi que des services de maintenance en ligne. Les solutions délivrées par AFI KLM E&M incluent les réparations et un accès pool pour le support équipements, la réalisation de "shop visits", des prestations de support engineering et logistique pour les 9 GEnx-1B équipant les Boeing 787-9 d'Air Tahiti Nui, et un support maintenance en ligne aux escales de Los Angeles, Paris et Tokyo Narita. Avec ces nouveaux contrats, les deux groupes poursuivent une relation de partenariat historique puisqu'AFI KLM E&M assure le support de la flotte d'Airbus A340-300 d'Air Tahiti Nui depuis de nombreuses années.