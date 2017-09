MRO : Air Canada confie aussi ses Airbus à AAR

Assurant d'ores et déjà la MRO des cellules de la flotte Embraer d'Air Canada, la société américaine AAR vient de remporter le contrat des moyen-courriers Airbus en service.

Air Canada a décidé de confier la MRO cellules de toute sa flotte de moyen-courriers Airbus à la société américaine AAR Corp. Le contrat court sur une période de dix ans. AAR Corp. assurait déjà la MRO cellules du parc de jets régionaux Embraer d'Air Canada avec un contrat qui arrivait à échéance et que la compagnie aérienne a également décidé de renouveler pour cinq années supplémentaires. AAR Corp. se voit donc confier une flotte totale de 125 Airbus et Embraer sur une période de dix ans. Le contrat a une valeur globale de 500 M$ canadiens. Les travaux seront réalisés dans les installations situées sur l'aéroport des Trois-Rivières au Québec. Un site qui appartenait à Premier Aviation et racheté par AAR Corp. qui a également acquis le site ontarien de Windsor.