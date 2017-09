MRO : AFI KLM sur les Airbus A350 de Delta Air Lines

Le renforcement des liens entre Air France/KLM et Delta Air Lines se traduit également dans le secteur de la MRO : AFI KLM E&M fera le support de la flotte Airbus A350 de la compagnie aérienne américaine.

AFI KLM E&M assurera le support des Airbus A350 commandés par Delta Air Lines. Cette dernière a réceptionné en juin dernier son premier exemplaire d'une commande ferme pour 25 exemplaires. Signé en novembre 2014, le contrat ne précise pas si Delta Air Lines a également pris des options pour des Airbus A350 supplémentaires. Les opérations de maintenance assurées par AFI KLM E&M portent "sur la réparation des équipements et l'accès à son pool de pièces de rechange A350 aux Etats-Unis et en Europe". Cet accord entre Delta Air Lines et AFI KLM E&M est assorti d'un accord de réciprocité permettant à la seconde "de bénéficier des capacités équipements de Delta TechOps".

Cet accord s'incrit logiquement dans le renforcement des liens entre Delta Air Lines et Air France-KLM avec la prise de participation de la compagnie aérienne américaine dans le capital du groupe franco-néerlandais à hauteur de 10 %. En échange, Air France/KLM prendra 31% du capital de Virgin Atlantic. L'extension du partenariat au secteur de la MRO permet aux deux transporteurs de "s'apporter mutuellement des services en matière de MRO et capitaliser sur leurs forces respectives, notamment via des échanges de charge". Pour Delta Air Lines, c'est aussi l'occasion de bénéficier de l'expertise d'AFI KLM E&M en matière de support équipements en général sur l'Airbus A350 en particulier puisque AFI KLM E&M est aujourd'hui le seul MRO capable de fournir un support équipements A350 à des compagnies aériennes opérant en Europe, en Afrique et en Asie. Sans oublier un réseau logistique mondial qui comprend plusieurs implantations industrielles et logistiques en Asie.