MRO : AFI-KLM et AirAsia X étendent leur partenarait

AirAsia X, la filiale long courrier du groupe AirAsia, et AFI-KLM E&M ont étendu le contrat qui le lie depuis 2007 pour le support équipement des A330-300 de la low cost malaisienne. Ce nouvel accord porte sur l'extension du support équipements jusqu'à la sortie de flotte des A330 d'AirAsia X, avec la possibilité d'inclure des appareils supplémentaires au périmètre de l'accord initial selon les besoins de la compagnie. Les prestations délivrées incluent les réparations, l'accès pool, et les services logistiques associés.

