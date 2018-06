MRO : AFI KLM E&M signe avec Spring Airlines

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Filiale à 100% d'AFI KLM E&M, elle a été lancée en 2013, avec pour activité initiale la réparation d'équipements avioniques. Proposant des capacités de réparation ainsi que des services logistiques pour une large gamme d'équipements des flottes Airbus A320 et A330, ainsi que des Boeing 737, AFI KLM E&M Components China est également en train de développer des capacités de réparations pour les flottes 777, 787 et A350.

AFI KLM E&M vient de signer un contrat équipements avec la low cost chinoise, basée à Shanghai. Il s'agit d'un contrat longue durée pour le support exclusif de nombreux équipements de sa flotte A320. Il est prévu sur une base à l'heure de vol et couvre de nombreuses références principalement dans le domaine avionique. Afin d'optimiser les opérations de Spring Airlines, qui compte actuellement 78 A320 dans sa flotte, les réparations seront assurées par la filiale spécialisée AFI KLM E&M Components China, au sein de son atelier de Shanghai.

