MRO : AFI KLM E&M renouvelle avec Atlas Air

La compagnie cargo américaine Atlas Air et et AFI KLM E&M ont signé une contrat organisant le support équipements de la flotte Boeing 747-400 d'Atlas Air qui compte 41 appareils. L'accord inclut des services de réparation à l'heure de vol pour un périmètre d'équipements couvrant près de 600 références de pièces détachées, ainsi que des solutions d'échanges en cas de nécessité. A travers le renouvellement de leur coopération, les deux groupes poursuivent une relation de travail longue de plus de deux décennies.

Les sociétés d'Atlas Air Worldwide exploitent la plus grande flotte de 747 Cargo au monde et proposent à leurs clients un grand nombre d'avions Boeing 747, 777, 767, 757 et 737 pour des opérations de fret domestiques, régionales et internationales ainsi que pour le transport de passagers.