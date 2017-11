MRO : AFI KLM E&M prend en charge les ATR d'IndiGo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Depuis sa création en 2006, IndiGo est devenue une compagnie importante en Inde et détient une part de marché de 38% fin août 2017. Basée principalement à Delhi, elle opére des routes vers 41 destinations intérieures et 7 internationales. Elle dispose à ce jour d'une flotte de 141 appareils, dont 24 A320neo.

Le partenariat entre IndiGo et AFI KLM est déjà ancien puisque cette dernière assure déjà le support des flottes A320ceo et neo de la low cost indienne.

La compagnie indienne IndiGo et AFI KLM E&M ont conclu le 1er novembre un accord de support équipement pour les 30 ATR 72-600 qui doivent prochainement arriver dans la flotte de la low cost indienne. L'accord inclut les réparations, l'accès à un pool dédié, la mise à disposition d'un "Main Base Kit" (MBK) et un support logistique.

