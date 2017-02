MRO : AFI KLM E&M fonde une coentreprise en Chine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'AFI KLM E&M de "consolider son réseau mondial de maintenance en ligne en lien avec des acteurs locaux". En 2015, AFI KLM E&M avait ainsi annoncé une prise de participation dans SHS Technics, société de maintenance en ligne implantée à Dakar. Pour BGAC, filiale du consortium automobile Beijing Automotive Industry Co (BAIC), ce partenariat lui apporte de la crédibilité dans ses ambitions de se développer sur le marché chinois de la maintenance en ligne.

Air France Industries KLM E&M et Beijing General Aviation Co (BGAC) viennent d'officialiser la création d'une coentreprise qui débutera ses activités au début du mois d'avril prochain. Dénommée Beijing Line Maintenance International, la structure assurera pour commencer la maintenance en ligne des avions d'Air France/KLM sur l'aéroport de Pékin. Des services qui seront ensuite proposer à l'ensemble des compagnies aériennes opérant en Chine.

