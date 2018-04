Monique Legrand-Larroche à la tête de la DMAé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Diplomée de l’École polytechnique (promotion 1982) et de l’Ecole nationale supérieure des techniques avancées (1987), Monique Legrand-Larroche est à la DGA depuis 1987 où elle a travaillé notamment sur des programmes d'hélicoptères et de missiles. De 2007 à 2011 elle a dirigé l’unité de management des opérations d’armement hélicoptères. A partir de 2011, elle est nommée chef du service du maintien en condition opérationnelle de la DGA avant de devenir adjointe à la direction des opérations de la DGA en 2013 puis directrice des opérations en 2014.

La ministre des armées, Florence Parly, avait annoncé en décembre 2017 la création de la DMAé (direction de la maintenance aéronautique) devant remplacer la SIMMAD (Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautique du ministère de la défense). La DMAé sera placée sous la responsabilité directe du chef d'état major des armées. Il est prévu que l'action de la DMAé se concentre en particulier sur le domaine contractuel en passant des contrats globaux de longue durée. La multiplication des contrats auprès d'un trop grand nombre de prestataires a été identifiée comme l'une des causes des mauvais taux de disponibilité des matériels aéronautiques des armées françaises.

