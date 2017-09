Modernisation des MH-60R australiens

Le département d'Etat américain a donné son accord, le 30 août dernier, pour un programme de modernisation des hélicoptères MH-60R australiens. S'il est accepté par le Congrès, ce contrat représentera 360 millions de dollars.

La modernisation concernerait 24 hélicoptères MH-60R Seahawk multi-missions. Le contrat s'étendra sur 10 ans, afin d'équiper ces voilures tournantes de technologies modernes. Ce programme inclut également « les dispositifs d'entraînement, les pièces de rechange et de réparation, les équipements d'essais et de tests ». L'assistance technique et le soutien logistique sont également compris.

Ces MH-60R multi-missions modernisés permettront « d'accroître les capacités anti-sous-marines et de lutte de surface, de fournir une capacité recherche et sauvetage (Search and Rescue) améliorée, d'augmenter sa capacité de surveillance et de l'aider à réaliser sa participation aux opérations de transport et de surveillance », rapporte l'agence américaine de coopération en matière de Défense et de Sécurité.

Les 600 Seahawk en service de Lockheed Martin ont déjà réalisé plus de 3 millions d'heures de vol.