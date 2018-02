Modernisation des HUD des F-16 émiriens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le F-16 E/F Block 60 a été développé spécifiquement pour les besoins émiriens. Il s'agit de l'une des versions les plus avancée au monde du F-16.

Le DLE HUD est le système qui a été sélectionné pour équiper le F-22 aux Etats-Unis. Les principales innovations de ce système résident dans la facilité de son maintien en condition opérationnel, sa fiabilité et son coût d'entretien réduit de 20% explique BAE Systems. Le système présente au pilote une symbologie haute définition pouvant être perçue quelques soient les conditions de vol.

