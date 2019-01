Modernisation des hélicoptères Griffon canadiens

Le Canada a annoncé investir dans la modernisation de ses hélicoptères Griffon.

Le 26 janvier, le ministère de la défense canadien a annoncé que Bell Helicopter allait conduire la modernisation des hélicoptères Griffon des forces armées canadiennes. L'objectif est de prolonger la durée de vie des voilures tournantes CH-146, jusqu'en 2031. Cette modernisation leur permettra ainsi de rester en service jusqu'à ce que le projet d'acquisition de nouveaux hélicoptères polyvalents ait porté ses fruits. Les 85 hélicoptères composant la flotte seront ainsi rénovés à partir de 2022. En attendant, la phase de définition sera conduite par Bell Helicopter. Elle permettra de déterminer « des changements de conception en vue d'améliorer les systèmes d'avionique, les moteurs et les écrans d'habitacle des hélicoptères, et intègrera des systèmes de détection », rapporte le ministère de la Défense canadien. Cette phase amont hérite d'une enveloppe de 90 M$. Le montant global de la modernisation de la flotte est quant à lui estimé à 800M$.

Le CH-146 Griffon est aujourd'hui un hélicoptère largement employé par les forces armées canadiennes et permet de remplir un large spectre de missions, telles que « le transport tactique des troupes, les missions de surveillance, d'escorte et de reconnaissance, l'évacuation des blessés, les secours en cas de catastrophe, l'appui aérien des opérations spéciales et les opérations de recherche et sauvetage », ajoute le ministère de la Défense canadien. Les CH-146 participent également aux opérations extérieures et ont ainsi été déployés au Mali, en Irak et en Afghanistan. Dans le premier cas, les CH-146 ont participé à l'opération PRESENCE en soutenant les CH-147 Chinook lors des missions d'évacuation médicale. En Irak, les Griffon participent « au transport des soldats canadiens, de l'équipement et des approvisionnements à l'appui de la mission d'instruction des FAC », détaille le ministère de la Défense.