Modernisation des F-5 : Elbit Systems remporte un contrat en Asie Pacifique

Elbit Systems s'est dit ravi de ce contrat, qui devrait lui ouvrir les portes vers d'autres programmes de modernisation. Le directeur de la branche aérospatiale, Yoram Shmuely, a ainsi déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés pour conduire ce programme de rénovation, qui s'appuie sur notre large savoir-faire et notre expérience avec les projets de modernisation des F-5 ».

« Sous ce contrat de modernisation, Elbit Systems équipera les F-5 de systèmes de dernière génération », rapporte l'industriel. Ainsi, des systèmes HUD (Head-up displays ou affichage tête haute) modernes seront installés. Cette technologie permet au pilote d'avoir accès à plusieurs informations en même temps, qu'elles concernent la mécanique de l'appareil et des informations de vol, que son environnement. Le cockpit des F-5 sera également modernisé, tout comme les radars et les systèmes d'armes. Les systèmes de navigation seront eux aussi améliorés, notamment grâce à un nouveau dispositif d'affichage DASH IV (Head Mounted Systems).

