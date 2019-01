Modernisation des avions radar russes A-50

Le groupe industriel russe Rostec a annoncé la modernisation des A-50 russes. Les avions de contrôle et de commandement ont été portés au standard A-50U.

Rostec a annoncé fin décembre 2018 que ses filliales Vega Radio Engineering Corporation (Ruselectronics) et Beriev ont participé à la modernisation des avions de contrôle et de commandement A-50 russes. Ceux ci ont été portés au standard A-50U.

Selon Rostec, les appareils modernisés bénéficient d'une portée de détection accrue grâce à la mise en place d'un digitalisation de l'ensemble du système radar allant du transmetteur au récepteur. L'A-50U serait ainsi capable de suivre plus de pistes et de contrôler un nombre accru de chasseurs. Un nouveau système de mission plus rapide a été intégré et les interfaces hommes machines ont également été modernisées.

Rostec annonce aussi une modernisation du système de communication par satellite et du système de navigation.

L'A-50 est dérivé de l'avion de transport Il-76. Comme les E-3 ou les E-2 américains il est équipé d'un rotodome placé au dessus du fuselage. Ce dernier contient le radar Shmel permettant de détecter et poursuivre des aéronefs mais aussi des navires. Les A-50 sont aussi employés comme centre de conduite et de commandement aéroportés.

Le premier prototype de l'A-50 a débuté ses essais en 1978. Le premier A-50 de série a réalisé son vol inaugural en 1985. Le programme de modernisation A-50U avait été lancé initialement dans les années 1990 avant d'être interrompu. Il a été relancé dans le courant des années 2000. La modernisation devait comprendre notamment le rempalcement du radar Schmel par le Schmel-M.