Mitsubishi prêt à racheter le programme CRJ de Bombardier

Bombardier et Mitsubishi Heavy Industries sont à un stade avancé de pourparlers concernant le rachat du programme d'avions commerciaux CRJ.

Mitsubishi Heavy Industries l'a confimé, le groupe japonais est à un stade avancé de négociations avec Bombardier concernant un rachat potentiel du programme CRJ.

Bombardier continue ainsi sa politique visant à se séparer complètement de ses programmes d'avions commerciaux. Car quelques jours avant, Longview Capital, filiale de Viking Air, a déclaré avoir réalisé l'acquisition du programme Bombardier Dash 8 et a nommé sa nouvelle filiale De Havilland Aircraft of Canada Limited.

Cette acquisition a suivi celle la participation de contrôle des Bombardier C Series par Airbus, en juillet dernier. Bombardier va également vendre ses sites de Belfast et du Maroc, spécialisés dans les aérostructures dans le but de « consolider [son] entreprise en une seule division avec des sites à Montreal, Mexico et au Texas ».

Reste que la vente du programme CRJ, si elle se réalise, consolidera l'industrie du jet régional autour de deux avionneurs, Mitsubishi et Embraer.... Ce dernier pourrait de son côté voir Boeing contrôler 80 % de ses activités avions commerciaux, si les autorités américaines de contrôle de la concurrence approuvent la transaction.