Mitsubishi nomme un nouveau président

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces nominations font suite à l'annonce d'un retard de deux ans du programme MRJ, dont le premier exemplaire devrait être livré à la compagnie cliente All Nippon Airways (ANA) en 2020, au lieu de la mi-2018 ainsi qu'initialement prévu. Le MRJ a souffert de multiples retards, puisque lors du lancement du programme, l'entrée en service du biréatceuir était espérée pour 2014.

Hisakazu Mizutani va ainsi remplacer Hiromichi Morimoto, actuel président, qui prendra sa retraire le 31 mars. De son côté, Yuichi Shinohara a été nommé directeur général, une nomination qui a pris effet le 1 février. Il occupait précédemment les fonctions de vice-président de la division systèmes aviation commerciale et transports chez MHi.

Mitsubishi division aéronautique a nommé un nouveau président en la personne de Hisakazu Mizutani. Ce dernier est actuellement président et membre du conseil d'administration d'Integrated Defense and Space Systems au sein de Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

MCC/CCELF - Technicien-ne de mise au point/test de fonctions/cartes/équipements d'avionique et d'alimentation - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.