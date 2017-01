Mission Proxima : concours d’écriture et expérience Aquapad

L’astronaute français Thomas Pesquet se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale depuis maintenant sept semaines. Parmi ses multiples activités, il vient de lancer un concours littéraire et, chaque mois, déploie l’expérience française Aqua

Lundi dernier (2 janvier), un message vidéo enregistré par Thomas Pesquet à bord de l’ISS a officiellement donné le coup d’envoi du concours d’écriture intitulé « Faites voyager vos histoires dans l’espace », organisé par le Labo des histoires, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse, l’Agence spatiale européenne, la Cité de l’Espace et l’Institut Français.

Ouvert jusqu’au 28 février et destiné aux enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans, le concours consiste à prolonger le voyage du Petit Prince vers une huitième planète, et imaginer sa rencontre avec la personne qui y habite. Le texte, écrit en français, ne devra pas excéder une page (2 500 signes, espaces compris). Les deux meilleures contributions seront lues par l’astronaute français depuis la Station le 6 avril prochain, un pour la catégorie « France » et un pour la catégorie « International ».

Règlement et formulaire de publication sur www.culturetheque.com/EXPLOITATION/GLOBAL/concours-ecriture-mission-proxima.aspx

En attendant, Thomas Pesquet poursuit ses activités opérationnelles, scientifiques et techniques, en relation notamment avec le Cadmos à Toulouse.

Dans le numéro 2529 d’Air & Cosmos, paru ce vendredi 6 janvier, découvrez la présentation de l’expérience Aquapad, qui a été déployée pour la première fois le 24 novembre dernier. Développée en collaboration avec la société bioMérieux, elle vise à améliorer la rapidité et l'efficacité des analyses de qualité de l'eau à bord de la Station. Un enjeu de taille pour les missions habitées de longue durée, mais également des perspectives d’applications possibles sur Terre particulièrement intéressantes.