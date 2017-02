MiG-35, AERO-INDIA 2017, Président d'ATR : vendredi 10 février dans Air&Cosmos.

Paris, le 9 février 2017.

Au sommaire d'Air&Cosmos magazine vendredi 10 février 2017 :

• Premier vol "officiel" du MiG-35.

• Entreprises & marchés : Interview exclusive du nouveau patron d'ATR Aircraft, Christian Scherer.

• Salon couvert par la rédaction d'Air&Cosmos : présentation d'AERO INDIA 2017, du 14 au 18 février à Bangalore.

• Espace : bilan des lancements orbitaux de janvier 2017.

• Transport aérien : le ciel marocain de plus en plus prisé.

